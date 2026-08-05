1623-й день спецоперации. Прорывы в Орехов и Алексеево-Дружковку, ускорились темпы наступления ВС РФ Радомир Маркуш Фото: Александр Полегенько/ТАСС Армия России освободила Бакшеевку в Волчанском районе Харьковской области, а также имеет серьезный успех в зоне ответственности ГрВ «Днепр».
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