БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сводки СВО, 5 августа, главное: Драпатый распорядился начать проверку в отношении заградотрядов ВСУ

Сводки СВО, 5 августа, главное: Драпатый распорядился начать проверку в отношении заградотрядов ВСУ

1623-й день спецоперации. Прорывы в Орехов и Алексеево-Дружковку, ускорились темпы наступления ВС РФ Радомир Маркуш Фото: Александр Полегенько/ТАСС Армия России освободила Бакшеевку в Волчанском районе Харьковской области, а также имеет серьезный успех в зоне ответственности ГрВ «Днепр».

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