1623-й день спецоперации. Прорывы в Орехов и Алексеево-Дружковку, ускорились темпы наступления ВС РФ Радомир Маркуш Фото: Александр Полегенько/ТАСС Армия России освободила Бакшеевку в Волчанском районе Харьковской области, а также имеет серьезный успех в зоне ответственности ГрВ «Днепр».