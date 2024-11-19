Бельский: В Петербурге рассмотрят законопроект, который ознаменует переход от курортного сбора к туристическому налогу

Он вступит в силу с 1 января 2025 года Председатель ЗакСа Александр Бельский сообщил, что в среду, 20 ноября, на заседании будет рассмотрен законопроект, который ознаменует переход от курортного сбора к туристическому налогу.
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