Почему США сбивают со следа в истории с терактом в "Крокусе"

Известия/Дмитрий Коротаев Украина нужна Западу только для того, чтобы убивать русских. И именно поэтому там никого не волнует, во что превратилось это государство, кто оказался у власти и что ждет самых обыкновенных людей.
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