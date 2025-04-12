Актеру Белоголовцеву потребовалась помощь врачей после инсульта

Актер Сергей Белоголовцев обратился к врачам после инсульта. Об этом сообщает Shot. По информации издания, 61-летний артист в последнее время жаловался на одышку и общую слабость на фоне перенесенного ишемического инсульта.
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