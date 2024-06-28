В МО Польши заявили, что страна не будет обучать военнослужащих ВСУ на Украине

Польский вице- премьер и глава Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что власти страны будут обучать украинских военных на территории своего государства, но не намерены направлять своих инструкторов на Украину.
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