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«Ъ»: до 10 китайских автобрендов могут уйти из России до конца года

До 10 китайских брендов автомобилей могут покинуть российский рынок до конца года, пишет «Ъ».По оценкам дилеров и аналитиков, из-за низких продаж и нерентабельности франшиз в зоне риска находятся такие бренды как Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG.

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