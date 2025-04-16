«Ъ»: до 10 китайских автобрендов могут уйти из России до конца года

До 10 китайских брендов автомобилей могут покинуть российский рынок до конца года, пишет «Ъ».По оценкам дилеров и аналитиков, из-за низких продаж и нерентабельности франшиз в зоне риска находятся такие бренды как Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG.
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