Комментарий недели с Перемог. Сначала вступление, дабы было понятно, что к чему.Итак, в Перемогах недавно разместили плач какой-то украинской выруси, цитирую его:"Мы кровью истечем - Зеленскому все равно! Мы народ Украины как пугало.