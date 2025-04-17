Российский общественный деятель Сергей Колясников, ведущий популярный в Сети блог под именем Zergulio «Становится все тревожнее наблюдать, как в медиапространстве раздувается тема «потепления» отношений с США — будто бы мы снова на пороге дружбы и взаимопонимания.
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