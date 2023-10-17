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Минфин пригрозил Западу ответом на заморозку активов

Минфин пригрозил Западу ответом на заморозку активов

Минфин пригрозил Западу ответом на заморозку активов AlexCoderМинфин пригрозил Западу ответом на заморозку активов AlexCoder В ведомстве заявили, что готовы ответить тем же Москва может дать Западу зеркальный ответ после использования недружественными государствами доходов, приобретенных вследствие инвестирования активов, незаконно конфискованных у России.

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