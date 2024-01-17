Госбанки Китая вводят санкции против РФ?

Китайские государственные банки ужесточают контроль за сделками с российскими клиентам. Журналисты Bloomberg узнали о тотальных проверках транзакций с РФ по крайней мере в двух, неназванных финансовых структурах Китая, что находятся под контролем государства.
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