Правительство России выделило 5 млрд рублей на поддержку инновационных проектов в промышленности

Правительство России продолжает системную поддержку выпуска приоритетной промышленной продукции. На проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для предприятий, создающих инновационную продукцию, будет дополнительно направлено 5 млрд рублей.
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