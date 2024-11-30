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Мировое обозрение

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«Европа и США экипировали всего две с половиной бригады». Зеленский обвинил Запад в недостаточном вооружении ВСУ

«Европа и США экипировали всего две с половиной бригады». Зеленский обвинил Запад в недостаточном вооружении ВСУ

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что США и европейские страны вооружили и экипировали лишь 2,5 бригады Вооруженных сил Украины, хотя Киев еще год назад просил о 10, в такой ситуации понижать возраст мобилизации нет смысла.

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