Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что США и европейские страны вооружили и экипировали лишь 2,5 бригады Вооруженных сил Украины, хотя Киев еще год назад просил о 10, в такой ситуации понижать возраст мобилизации нет смысла.