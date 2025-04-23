Дочь Анастасии Заворотнюк пожаловалась на фигуру после родов

В семье Заворотнюк кипят новые страсти, на этот раз связанные с материнством! Анна Заворотнюк, старшая дочь всеми любимой актрисы Анастасии Заворотнюк, весной 2025 года впервые познавшая радость материнства, откровенно поделилась с подписчиками своими переживаниями по поводу фигуры после родов.