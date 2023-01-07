ИЗВЕСТИЯ iz

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Психолог назвала способ избежать плохого настроения после окончания праздников

Психолог назвала способ избежать плохого настроения после окончания праздников

Избежать плохого настроения после новогодних каникул помогут символы и ритуалы праздника. Такой совет в беседе с «Известиями» дала руководитель психологической службы онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Татьяна Исраелян в субботу, 7 января.

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