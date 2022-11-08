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Наталья Сергунина: В Москве создан межотраслевой кластер 3D-печати и промышленного дизайна

Наталья Сергунина: В Москве создан межотраслевой кластер 3D-печати и промышленного дизайна

Московский инновационный кластер (МИК) создал межотраслевое объединение компаний, которые будут создавать, продвигать и тиражировать совместные проекты в сфере 3D-печати и промышленного дизайна, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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