Ребенок и мать пострадали в Челябинске из-за обрушения лифта в жилом доме

В Челябинске, на улице Руставели, произошел инцидент, связанный с неисправным лифтом. Во время движения лифта в одном из многоквартирных домов обрушилась железная панель, которая придавила восьмилетнего мальчика, а осколок ударил его мать.
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