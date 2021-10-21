Мировое обозрение

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Эксперт: Путин на Валдае выразил мирную и конструктивную позицию по всем вопросам

СОЧИ, 21 октября. /ТАСС /. Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", проявил конструктивную позицию по всем актуальным вопросам и готовность к диалогу.

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