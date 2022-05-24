Расширенная гарантия от pekar

Напомним, что PEKAR предоставляет расширенную гарантию: !! 24 месяца !! при установке на СТО для автозапчастей PEKAR подвески и рулевого управления, трансмиссии, а также для цилиндров (тормозных и сцепления) и роликов ГРМ и приводных ремней.