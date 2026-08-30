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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Месси забил 74-й гол со штрафного. У Роналду 65 мячей

Форвард « Интер Майами » Лионель Месси сделал покер в матче МЛС с «Монреалем» (7:1), забив два гола прямым ударом со штрафного.

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