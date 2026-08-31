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ТАСС

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В Индонезии вулкан Синабунг выбросил пепел на высоту 6 км

В Индонезии вулкан Синабунг выбросил пепел на высоту 6 км

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Извержение вулкана Синабунг произошло в провинции Северная Суматра. Об этом говорится в заявлении Центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии.

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