Суд заявил о возможности Чубайса вывести активы из России

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс может вывести свои активы из России, если арест с них будет снятБывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс может вывести свои активы из России, если арест с них будет снят.
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