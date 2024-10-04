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Суд не стал смягчать наказание осужденному экс-чиновнику в Свердловской области

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказался смягчать наказание осужденному на 9 лет за мошенничество и посредничество во взяточничестве бывшему заместителю министра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову.

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