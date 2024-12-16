Продавец и водитель стали самыми востребованными профессиями в России в 2024 году

В первой пятерке также оказались операторы колл-центра и бухгалтеры Продавец-консультант, водитель и менеджер по продажам стали самыми востребованными специалистами в 2024 году, в топ-пять также вошли операторы колл-центра и бухгалтеры, следует из исследования российской платформы онлайн-рекрутинга hh.