Продавец и водитель стали самыми востребованными профессиями в России в 2024 году

В первой пятерке также оказались операторы колл-центра и бухгалтеры Продавец-консультант, водитель и менеджер по продажам стали самыми востребованными специалистами в 2024 году, в топ-пять также вошли операторы колл-центра и бухгалтеры, следует из исследования российской платформы онлайн-рекрутинга hh.
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