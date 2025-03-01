В РФ по опыту Великой Отечественной создали надувную систему защиты объектов от БПЛА

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Система из надувных аэростатов для защиты объектов от ударов беспилотников разработана командой Воронежского института высоких технологий на основе опыта Великой Отечественной войны.
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