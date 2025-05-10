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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дэвид Адельман о Николе Йокиче: «20, 16 и 6 – ужасная же игра для НБА»

«Ну да, 20, 16 и 6 – ужасная же игра для НБА. Уверен, он недоволен. Когда ты обычно так эффективен, возможно, один из самых эффективных игроков в истории любого спорта вообще… Да, я понимаю, почему он зол.

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