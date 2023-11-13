«Я вон пенсионерка, и то не жалуюсь, а ты только и делаешь, что ноешь про нехватку денег!» – упрекает бывшая свекровь— …Я подумала, ну ладно, бывший муж козлина, конечно, бросил нас с двумя детьми в ипотечной квартире, за которую еще платить и платить, – рассказывает тридцатипятилетняя Виктория.