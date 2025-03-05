Эксперт СМИ2 назвал причину разногласий Запада по Украине

Российская армия наступает.фото: t.me/Aksenov82Стремление президента США Дональда Трампа заключить перемирие сторон на украинском театре военных действий объяснимо с рациональной точки зрения: США отгрузили Украине все, что было на складах.
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