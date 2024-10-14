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Царьград

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Нацгвардия Казахстана патрулирует улицы Талгара после убийства подростка

Нацгвардия Казахстана патрулирует улицы Талгара после убийства подростка

После убийства подростка в город Талгар в Казахстане вошла Нацгваридя.Нацгвардию привлекли к охране общественного порядка в городе Талгар Алма-Атинской области.

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