Маргарита Симоньян рассказала о тяжёлой болезни сына и трагедии в семье

В декабре 2024 года Кеосаян впал в кому после перенесённой пневмонии и тяжёлой сердечной патологии. Позже стало известно, что надежд на спасение режиссёра практически не было.
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