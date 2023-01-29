«Ноттингем» готов арендовать Наваса без права выкупа и взять на себя 50% его зарплаты

«ПСЖ» и «Ноттингем Форест» ведут переговоры о переходе Кейлора Наваса. По данным L’Équipe, английский клуб сделал «ПСЖ» предложение об аренде вратаря без права выкупа с покрытием 50% его зарплаты.
Популярные статьи
- Сербские болельщики принесли на Australian Open флаг России с Путиным и флаг ДНР
- Фетисов подарил Атомфлоту свитер сборной СССР с автографом: «Лучшему в мире – дальнейшего лидерства. Горжусь вами»
- Отец Джоковича позировал со зрителями, которые принесли на Australian Open флаг России с портретом Путина, и сказал «Да здравствуют русские»
Свежие комментарии