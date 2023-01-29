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«Ноттингем» готов арендовать Наваса без права выкупа и взять на себя 50% его зарплаты

«ПСЖ» и «Ноттингем Форест» ведут переговоры о переходе Кейлора Наваса. По данным L’Équipe, английский клуб сделал «ПСЖ» предложение об аренде вратаря без права выкупа с покрытием 50% его зарплаты.

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