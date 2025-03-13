Дело барнаульского перевозчика Бесчастного вернулось в суд для нового рассмотрения

Ранее Алтайский краевой суд отправил дело Бесчастного на пересмотр Дело барнаульского перевозчика Олега Бесчастного (взяткодателя по делу Антона Шеломенцева) снова поступило в Индустриальный районный суд.
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