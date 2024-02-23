"Корабль смерти": Судно, везущее 19 000 животных в невыносимых условиях, отравило воздух в Кейптауне

Кейптаун, наконец, покинуло судно, которое везёт коров из Бразилии в Ирак. Появление огромного океанического скотовоза в южноафриканском порту привело к скандалу, поскольку зловоние распространялось по всему городу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии