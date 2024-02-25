НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

tvr

7 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Юткин
    Россия и так восстанавливает разоренную Украину за свой счет. Брито-пиндосня только оружие да наемников поставляет дл...Страны G7 намерен...
  • Надежда Белугина
    Всё время старается нашего президента держать на крючке: если ты не так, то...То обнимет, то нагадит. Надеждин не к н...Украина заслужива...
  • Гарий Щерба
    КАК ТАК НЕ ЛЕЗТЬ ?? ,  ЛЯГУШАТНИКИ  в  ЧУЖОМ ГЛАЗУ СОРИНКУ ЗАМЕЧАЮТ  а в своём  БРЕВНА СУКИ НЕ ВИДЯТ ....!!!Разлад в цветущем...

Лукашенко: Если Запад будет "помогать" Украине, как сейчас, то ее дни сочтены

Лукашенко: Если Запад будет "помогать" Украине, как сейчас, то ее дни сочтены

Если Запад будет "помогать" Украине, как сейчас, то ее дни сочтены. Об этом заявил журналистам Президент Беларуси Александр Лукашенко после голосования на выборах депутатов Палаты представителей и местных cоветов депутатов, сообщает БЕЛТА.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору