Минфин намерен добиться снижения доли льготной ипотеки

Минфин России разрабатывает предложения по теме будущего ипотечных программ с господдержкой. Близкие к ведомству источник рассказали "Известиям", что министерство исходит из того, что система должна быть комплексной.
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