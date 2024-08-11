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Указ подписали: для пожилых граждан в возрасте от 59 до 83 лет август готовит сюрприз

Указ подписали: для пожилых граждан в возрасте от 59 до 83 лет август готовит сюрприз

Указ подписали: для пожилых граждан в возрасте от 59 до 83 лет август готовит сюрприз Ольга ВайленкоВ условиях стремительно меняющегося мира, одной из важных задач государства является поддержка старшего поколения, которое нередко оказывается в стороне от многих общественных инициатив.

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