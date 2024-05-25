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🍔 На улицах с платной парковкой в Сочи начали наносить синюю разметку

🍔 На улицах с платной парковкой в Сочи начали наносить синюю разметку Всего на курорте 40 улицы с платной парковкой в Центральном, Хостинском, Лазаревском и Адлерском районах.

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