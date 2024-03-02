TRT: Лаврова рассмешил вопрос об отправке войск НАТО на Украину

Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал смехом на просьбу журналистки прокомментировать заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных Североатлантического альянса на территорию Украины.
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