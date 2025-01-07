История и археология: Шахматная тайна: как шахматная фигура стоимостью в миллион долларов была найдена в ящике кухонного стола

Никто точно не знает, где и когда зародилась шахматная игра, кто были первыми игроками в шахматы, но старейшие из известных шахматных фигур, хранящиеся сегодня в музеях Англии и Шотландии, говорят о том, что шахматы существовали еще в XII-XIII веках нашей эры.
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