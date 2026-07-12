Минсельхоз предлагает установить квоты на добычу тунца в Восточно-Сахалинской подзоне

Минсельхоз России предлагает поправки, которые позволят отечественным ученым ежегодно устанавливать квоты на добычу тунца в Восточно-Сахалинской подзоне и дать российским рыбакам возможность добывать и поставлять свежего тунца на внутренний рынок.