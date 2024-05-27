Эдуард Айламазян: «Несу ответственность за великий город с великой судьбой»

Академик РАН признается, что звание Почетного гражданина Санкт-Петербурга ему особенно дорого Академик РАН, на протяжении 30 лет возглавлявший Институт акушерства, гинекологии и репродуктологии и добившийся присвоения НИИ имени Дмитрия Оскаровича Отта, бывший главный акушер-гинеколог Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона, Эдуард Карпович Айламазян признается, что звание Почетного гражданина Санкт-Петербурга ему особенно дорого.