Рынок растет на открытии, покупают Yandex

Российский рынок открыл торги в понедельник, 4 марта, повышением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии поднялся на 0,61% до 32865,99пункта, индекс РТС вырос на 0,83% до 1131,57 пункта.