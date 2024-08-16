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Закон, порядок, государство

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В Архангельской области сотрудниками полиции задержан подозреваемый в оправдании терроризма

Сотрудниками Центра противодействия экстремизму УМВД России по Архангельской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен 39-летний житель города Северодвинска, который в одной из популярных социальных сетей под вымышленным именем высказал мнение о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании.

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