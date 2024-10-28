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Закон и Порядок

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"Это провокация русских!" Финны разбираются, как их дети оказались в "Артеке"

"Это провокация русских!" Финны разбираются, как их дети оказались в "Артеке"

В Финляндии разразился самый настоящий скандал - два десятка детей из Европы, в том числе шестеро финских подростков, оказывается, отправились отдыхать в этом году в Крым, в Артек.

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