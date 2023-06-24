Daily Storm

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Минобороны обратилось к бойцам «Вагнера» и посоветовало им проявить благоразумие

Минобороны обратилось к бойцам «Вагнера» и посоветовало им проявить благоразумие

В ведомстве заявили, что военных «обманом втянули в преступную авантюру»Минобороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер» и заявило, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина и участие в вооруженном мятеже.

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