Минобороны обратилось к бойцам «Вагнера» и посоветовало им проявить благоразумие

В ведомстве заявили, что военных «обманом втянули в преступную авантюру»Минобороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер» и заявило, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина и участие в вооруженном мятеже.