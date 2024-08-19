Обзор военных событий от Юрия Подоляки за 19 августа 2024 года: разгром ВСУ в Апанасовке

Курская область вновь оказывается в центре внимания из-за продолжающихся интенсивных боёв. Российские вооружённые силы продолжают наступление и достигают значительных успехов на различных участках фронта.
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