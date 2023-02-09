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Богатым опытом содержания питомцев поделился океанариум Приморья

Богатым опытом содержания питомцев поделился океанариум Приморья

На всероссийском орнитологическом конгрессе в Санкт-Петербурге специалисты Приморского океанариума поделились опытом адаптации и содержания в вольерных условиях пингвинов Гумбольдта, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе океанариума.

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