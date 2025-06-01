Путин заслушал доклады по ситуации с подрывами мостов в Брянской и Курской областях

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с губернатором Брянской области Александром Богомазом и главой РЖД Олегом Белозеровым, чтобы получить информацию о мерах, предпринимаемых после происшествий на железных дорогах, пищет газета «Известия».
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