Путин заслушал доклады по ситуации с подрывами мостов в Брянской и Курской областях

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с губернатором Брянской области Александром Богомазом и главой РЖД Олегом Белозеровым, чтобы получить информацию о мерах, предпринимаемых после происшествий на железных дорогах, пищет газета «Известия».