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В Крыму косметолог, обезобразившая клиенток, отделалась условным сроком

В Крыму косметолог, обезобразившая клиенток, отделалась условным сроком

Частный косметолог из Крыма, обезобразившая двух пациенток, отделалась условным сроком. Как уже сообщал «Новый День», женщина оформила самозанятость и оказывала услуги в области пластической хирургии в Черноморском районе.

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