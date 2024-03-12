В Крыму косметолог, обезобразившая клиенток, отделалась условным сроком

Частный косметолог из Крыма, обезобразившая двух пациенток, отделалась условным сроком. Как уже сообщал «Новый День», женщина оформила самозанятость и оказывала услуги в области пластической хирургии в Черноморском районе.
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