Евгений Шибалов вернул Зеленскому награду, выражая протест против Сырского

Военнослужащий ВСУ Евгений Шибалов возвратил свою награду "За несокрушимость" Владимиру Зеленскому, выражая протест против притеснений со стороны главкома Сырского, и отказался от отличия в поддержку сослуживцев.
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