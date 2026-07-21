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Царьград

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Евгений Шибалов вернул Зеленскому награду, выражая протест против Сырского

Евгений Шибалов вернул Зеленскому награду, выражая протест против Сырского

Военнослужащий ВСУ Евгений Шибалов возвратил свою награду "За несокрушимость" Владимиру Зеленскому, выражая протест против притеснений со стороны главкома Сырского, и отказался от отличия в поддержку сослуживцев.

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