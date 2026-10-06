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Аргументы и Факты

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Диетолог назвала неожиданные продукты, вызывающие вздутие живота

Диетолог назвала неожиданные продукты, вызывающие вздутие живота

Вздутие живота не всегда связано с заболеванием пищеварительной системы. По словам врача-диетолога Магды Карлас, причиной скопления газов могут становиться некоторые вполне полезные продукты, а также привычки во время еды.

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Гость

Пересмотрела полностью питание, когда СИБР поставили. Пропила альфаксим и теперь избегаю продуктов, которые могут его провоцировать